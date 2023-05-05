تراجع أرباح «ايرباص» إلى 11.7 مليار يورو

المصدر: (باريس - د ب أ)

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تراجعت أرباح شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص خلال الربع الأول من العام الحالي بضغط أزمة نقص إمدادات مكونات الطائرات ومشكلات أخرى في سلاسل الإمداد. ومع ذلك قال جولوم فاوري رئيس إيرباص إنه متمسك بهدف تسليم نحو 720 طائرة العام الحالي. وقالت إيرياص إن صافي أرباح الربع الأول بلغ 466 مليون يورو (516 مليون دولار)، بما يعادل 0.59 يورو للسهم الواحد، مقابل 1.22 مليار يورو بما يعادل 1.55 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت أرباح التشغيل الأساسي خلال الربع الأول إلى 773 مليون يورو مقابل 1.26 مليار يورو العام لماضي، نتيجة تراجع عدد الطائرات التي تم تسليمها. وسجلت الإيرادات المجمعة للشركة خلال الربع الأول تراجعاً بسيطاً إلى 11.7 مليار يورو مقابل 12 مليار يورو بالربع الأول من 2022. وأضافت أنها سلمت خلال الربع الأول 127 طائرة مقابل 142 بالفترة نفسها من العام الماضي.

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