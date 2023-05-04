«المركزي الأوروبي» يرفع سعر الفائدة مع إبطاء الوتيرة

المصدر: أ ب

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أبطأ البنك المركزي الأوروبي وتيرة رفعه لأسعار الفائدة، وتراجع مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن سلسلة من القفزات الكبيرة التي تهدف لكبح جماح التضخم.

يأتي رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، اليوم، بعد ظهور دلائل على نجاح جهوده من خلال زيادة صعوبة الحصول على رهون عقارية أو قروض تجارية.

ويأتي القرار بعد يوم من موافقة الفيدرالي الأمريكي على رفع بربع نقطة مئوية لسعر الفائدة، والتلميح بأنه ربما يكون قد وصل لختام جولة رفع سعر الفائدة.

لكن البنك المركزي الذي يضم عشرين دولة تستخدم عملة اليورو بدأ لاحقاً، وربما لا يزال أمامه مزيد من عمليات رفع السعر فيما يتباطأ النمو الاقتصادي ويثير انعدام استقرار البنوك الأمريكية مخاوف جديدة من انهيار مالي.

وينتظر مراقبو الأسواق مؤتمر رئيسة البنك كريستين لاغارد الصحفي لرؤية أي مؤشرات على الخطوات المستقبلية للبنك، خاصة مع استمرار ارتفاع معدل التضخم عند 7 بالمئة.

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