ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

المصدر: د ب ا

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب اليوم الأربعاء في الوقت الذي تراجع فيه الدولار قبل الإعلان عن سعر الفائدة الأمريكية اليوم.

وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي سوق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار إلى 36ر101 نقطة، في الصباح، قبل أن يستعيد جزءا من خسائره ليسجل 41ر101 نقطة بانخفاض قدره 5ر0 نقطة مئوية عن أمس.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 70ر13 دولارا أي بنسبة 7ر0% إلى 2037 دولارا للأوقية تسليم يونيو المقبل. وارتفع سعر الفضة بمقدار 062ر0 دولار إلى 681ر25 دولارا للأوقية تسليم يوليو المقبل. في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0175ر0 دولار إلى 8450ر3 دولارات للرطل تسليم يوليو المقبل.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال أبريل الماضي بأعلى وتيرة منذ يوليو الماضي، مما يبرز مرونة سوق العمل رغم تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.



وقالت شركة "ايه دي بي " لمعالجة الرواتب إن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بواقع 296 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد قفزة بواقع 142 ألف وظيفة تقريبا في مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وتجاوز عدد الوظائف الجديدة كل توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم وبلغ نحو ضعف متوسط هذه التوقعات.

كما أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تسارعا بسيطا في وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 9ر51 نقطة مقابل 2ر51 نقطة خلال الشهر السابق. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال أبريل الماضي إلى 8ر51 نقطة.

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