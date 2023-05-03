ارتفاع مفاجئ للتضخم في أوروبا

المصدر: (بروكسل - أ ف ب)

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عاد التضخم ليرتفع في أوروبا في أبريل بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع، في نبأ سيئ يفترض أن يحضّ البنك المركزي الأوروبي على رفع معدلات الفوائد الرئيسية والمجازفة تالياً بكبح النمو الاقتصادي. وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو تسارع بشكل كبير ليصل إلى 7% في أبريل بعد 6.9 % في مارس.

وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي في بنك ING، «هذه دعوة واضحة للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة». وتوقع الخبير زيادة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المرتقب غداً الخميس في فرانكفورت.

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