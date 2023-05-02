حملة سندات «كريدي سويس» يقاضون الرقابة المصرفية السويسرية

المصدر: زيوريخ - د ب أ

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أقام المئات من حملة سندات بنك كريدي سويس جروب السويسري دعوى قضائية ضد هيئة الرقابة المصرفية السويسرية بعد شطب قيمة سنداتهم الصادرة عن كريدي سويس، التي كانت تبلغ 1.7 مليار دولار قبل بيع البنك المتعثر إلى منافسه السويسري يو.بي.إس جروب بدعم من الحكومة السويسرية.

وقالت شركة الخدمات القانونية بالاس بارتنرز، التي أقامت الدعوى أمام إحدى المحاكم السويسرية يوم 18 أبريل الماضي، إن هيئة الرقابة المصرفية «فين ما» لا تملك حق الأمر بشطب قيمة السندات، وطالبت بحصول موكليها على تعويض عن كامل قيمة السندات.

وتمثل الشركة 90 مؤسسة استثمارية وشركة إدارة أصول تمتلك سندات من كريدي سويس، تسمى «الفئة الأولى الإضافية»، أو «أيه.تي1» بقيمة 1.35 مليار دولار، إلى جانب 700 مستثمر فرد وشركة عائلية يمتلكون سندات بقيمة 300 مليون دولار.

وقالت ناتاشا هاريسون، الشريك المؤسس والإداري لشركة بالاس، في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء: «كان هذا بمثابة إساءة استخدام للعملية والإجراءات، ويجب ألا تستخدم سويسرا إجراء التسوية لتمكين يو.بي.إس من الاستحواذ على كريدي سويس على حساب حاملي سندات أيه.تي1».

وفي مارس الماضي، وافق بنك يو.بي.إس السويسري على شراء كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليارات دولار).

وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وزارة المالية الاتحادية السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية للبنكين بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية في استقرار الاقتصاد والنظام المصرفي السويسريين، بحسب بيان صادر عن كريدي سويس، مساء الأحد.

ووفقاً لشروط الصفقة، سيحصل كل مساهم في كريدي سويس على سهم واحد في يو.بي.إس مقابل كل 22.48 سهماً يمتلكها في كريدي سويس، بما يعادل 0.75 فرنك لكل سهم من أسهم كريدي سويس، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى حوالي 3 مليارات فرنك.

كانت القيمة السوقية لكريدي سويس في أوائل مارس الماضي وقبل تفاقم مشاكله المالية 8.55 مليارات دولار.

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