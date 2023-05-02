تراجع النفط بضغط مخاوف النمو العالمي

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط، أمس، وسط مخاوف إزاء التأثير الاقتصادي العالمي لرفع أسعار الفائدة المحتمل من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وبيانات التصنيع الصينية الضعيفة، وهما عاملان كافيان للتغطية على تأثير دعم أسعار النفط جراء تخفيضات الإنتاج الجديدة لـ«أوبك+»، التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يعقد اجتماعاً في الثاني والثالث من مايو، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، ما جعل النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وهبط خام برنت 97 سنتاً أو 1.2 % إلى 79.36 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.44 دولار أو 1.9 % إلى 75.34 دولاراً.

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