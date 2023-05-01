مدير «تويتر» السابق ينتقد إدارة ماسك

المصدر: نيويورك - د ب أ

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قال جاك دورسي، المدير التنفيذي السابق لموقع «تويتر»، إن الأوضاع تدهورت عندما اشترى إيلون ماسك شركة «تويتر»، مضيفاً أن توقيت ماسك كان خطأ، وأنه كان يتعين عليه التراجع عن الصفقة.

وقد سأل مستخدمون دورسي، على تطبيقه الجديد «بلوسكاي» عما إذا لم يزل يعتقد أن ماسك المالك الأمثل لـ«تويتر».

أجاب دورسي: «لا. ولا أعتقد أنه تصرف بصورة صحيحة عقب أن علم أن توقيته كان سيئاً».

ويشار إلى أنه عندما بدا أن الاتفاق الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار في طريقه للانهيار، هدد مجلس إدارة تويتر بمقاضاة ماسك لإجباره على إتمام الاتفاق.

وقال دورسي إن جهود مجلس الإدارة للضغط لإتمام الاتفاق لم تكن فكرة جيدة أيضاً.

وأوضح دورسي أنه إذا رغب إيلون ماسك أو أي شخص آخر في شراء الشركة، كل ما كان يجب فعله طرح السعر الذي يشعر مجلس الإدارة أنه أفضل مما كان في وسع الشركة أن تقوم به بصورة منفصلة.

ويشار إلى أنه منذ أن استحوذ ماسك على تويتر في أكتوبر الماضي، أثار انتقادات بسبب الكثير من السياسات الجديدة.

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