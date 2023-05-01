تراجع نشاط التصنيع في الصين مع تدهور الطلب العالمي

المصدر: بكين - أ ب

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أظهر مسح رسمي، أمس، تراجع نشاط المصانع في الصين في أبريل؛ ما يشير إلى تحديات تواجه صانعي السياسة في الحفاظ على زخم التعافي الاقتصادي للبلاد، فيما يكتنف مستقبل القطاع التشاؤم وسط ضعف الطلب العالمي.

ووفق مكتب الإحصاء الحكومي وجماعة صناعية رسمية، انخفض مؤشر مديري المشتريات الشهري إلى 49.2 من 51.9 في مارس على مقياس مكون من 100 نقطة، حيث تشير الأرقام الأقل من 50 إلى تراجع النشاط.

وقالت المصلحة الوطنية الصينية للإحصاء والاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات: إن إجراءات الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف انخفضت عن الشهر السابق، بيد أنهما ذكرا أن مؤشر الإنتاج ظل أعلى من 50، ما يعني أنه لا يزال هناك توسع.

مكافحة الفيروسات

وتسارع النمو الاقتصادي في الصين في الربع الأول من 2023 بعد الإنهاء المفاجئ للتدابير والقيود المفروضة لمكافحة الفيروسات، بيد أن السلطات حذرت من أن البلاد ستواجه على الأرجح ضغوط الاستيراد والتصدير في الأشهر المقبلة وسط ضعف الطلب بالسوق المحلية.

وأظهرت بيانات رسمية أن المؤشر الذي يقيس الأنشطة التجارية غير التصنيعية انخفض إلى 56.4 من 58.2 في مارس، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 54.4 من 57 الشهر الماضي.

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