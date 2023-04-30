رئيس كوت ديفوار يكشف مصير عملة غرب أفريقيا الموحدة

المصدر: د ب ا

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أكد رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، أن خطط طرح عملة إقليمية جديدة في غرب أفريقيا قد تأجلت، في ضوء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والآثار الممتدة لجائحة فيروس كورونا.

كان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، وهو تكتل مؤلف من ثماني دول ناطقة بالفرنسية في معظمها، قد وافق عام 2019 على البدء في التخلص تدريجيا من الفرنك الأفريقي المشترك، والمستخدم منذ سبعة عقود.

لكن العملية تتباطأ مع ترحيل إطلاق عملة مشتركة للدول الخمسة عشرة الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى عام 2027.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن واتارا في بيان للرئاسة في كوت ديفوار قوله، إن هناك "تقدما كبيرا بشأن مسألة التقارب، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم والنمو العجز".

لكنه قال إن الجائحة أدت إلى "عجز وتضخم كبيرين، لا سيما في دول تشهد عملاتها أسعار صرف مرنة" ما سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل طرح عملة إقليمية مشتركة لبضع سنوات على الأقل".

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