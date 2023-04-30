«آبل» تطوّر تطبيقاً لتدوين الخواطر والأفكار

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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تعتزم شركة «آبل»، أن الشركة ستقوم بإطلاق تطبيق جديد لتدوين الخواطر والأفكار ضمن نظام التشغيل iOS 17، المتوقع إطلاقه خلال مؤتمر آبل العالمي للمطورين WWDC 2023 في منتصف شهر يونيو المقبل حسبما ذكر موقع «ماك رومرز».

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إلى أن التطبيق الذي يحمل الاسم الرمزي Jurassic لا يزال قيد التطوير، ويأتي تماشياً مع سياسة الشركة التي تبدي اهتماماً متزايداً بالصحة العقلية. وتعتبر تطبيقات تدوين الخواطر الشخصية Journaling Apps أحد أوسع التطبيقات شعبية بين أوساط المستخدمين، حيث تتيح تدوين الأفكار والخواطر الشخصية بصورة يومية وهي أحد السبل التي تساعد على تحسين الصحة النفسية.

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