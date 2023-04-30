«إكسون موبيل» تمنع هبوط «وول ستريت»

المصدر: نيويورك - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع، أول من أمس، بعدما محت النتائج القوية بقيادة «إكسون موبيل» و«إنتل» أثر المخاوف الذي أثارها تحذير أمازون من حدوث تباطؤ، فيما عززت بيانات اقتصادية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الفائدة الأسبوع المقبل.

ومحت المؤشرات خسائرها المبكرة التي تعرضت لها في بداية الجلسة بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة وتجدد المخاوف على خطوات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مجدداً لمحاصرة التضخم المرتفع. وسجلت أسهم إكسون موبيل أعلى مستوى على الإطلاق بعدما حققت شركة النفط أرباحاً قياسية في الربع الأول.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 34.71 نقطة أو 0.83 % عند 4170.06 نقطة، وزاد ناسداك 84.35 نقطة أو 0.70 % إلى 12226.58 نقطة وداو جونز 275.36 نقطة أو 0.81 % إلى 34101.52 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز