غياب الإنقاذ يهوي بأسهم «فيرست ريبابليك»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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سجل سعر أسهم مصرف فيرست ريبابليك الأمريكي انخفاضاً جديداً في بورصة نيويورك، أول من أمس، بينما تضاعفت الشائعات عن استراتيجية أو خطة لإنقاذه لم تتحقق حتى الآن.وفي نهاية التعاملات تراجع سعر سهم المصرف، الذي كان الرابع بين أكبر بنوك الولايات المتحدة بحجم الأصول في 2022، بنسبة 43 % في «وول ستريت» وبلغ 3,51 دولارات، بعدما علّق تداوله مرات عدة خلال الجلسة، بسبب تقلبات كبيرة.

وبذلك، تقدر قيمة المصرف بنحو 654 مليون دولار، بينما كانت تبلغ 20 مليار دولار مطلع العام، وأكثر من 40 ملياراً في ذروتها في نوفمبر 2021.

وأسس «فيرست بنك» 1985، ومقره في سان فرانسيسكو، ولديه في المقام الأول فروع في كاليفورنيا ومدن الساحل الشرقي، ويخدم عملاء أثرياء.

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