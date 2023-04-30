أمريكا تعرض بنك «فيرست ريبابليك» للبيع

المصدر: أ ف ب

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طلبت السلطات الأمريكية من عدة مؤسسات مالية تقديم عروض لشراء أصول بنك فيرست ريبابليك الذي يعاني مشكلات منذ منتصف مارس.

وأوضح مصدر أنه من المتوقع تلقي عروض من بين أربع وست مؤسسات، لشراء البنك الذي يتعرض لضغوط شديدة منذ انهيار بنكين شبيهين في مطلع مارس.

وفشل البنك في التوصل إلى حزمة إنقاذ مرضية، وانخفض سهمه الذي كان في حالة سيئة أصلاً بعدما أكد، مساء الاثنين، أن العديد من زبائنه سحبوا في الربع الأول ودائعهم المقدَّرة بأكثر من 100 مليار دولار، ما قاد السلطات إلى التدخل في الملف.

في هذا السياق، تواصلت الوكالة المكلفة ضمان الودائع المصرفية ووزارة الاقتصاد في منتصف الأسبوع مع عدة بنوك قد تكون مهتمة بالاستحواذ على فيرست ريبابليك.

وأوضح مصدر أن السلطات سمحت، الجمعة، لعدد من المؤسسات بالاطلاع على مزيد من المعلومات المالية عن فيرست ريبابليك.

ولم ترغب وكالة تأمين الودائع في التعليق على هذه المعلومات أو تأكيدها، كما لم يعلّق الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ووزارة الاقتصاد على الأمر.

ووفق العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، ستتولى وكالة تأمين الودائع في مرحلة أولى إدارة البنك الذي بلغت قيمة أصوله 233 مليار دولار في نهاية مارس.

ثم ستقوم وكالة التأمين الفدرالية ببيع جزء من أصول البنك أو كل أصوله بسرعة إلى مؤسسة أخرى.

وبحسب قناة «سي إن بي سي»، إذا سارت الصفقة بهذه الطريقة، فقد يتم الإعلان عنها في وقت مبكر الاثنين.

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