النفط يرتفع بأكثر من 2 % بدعم نمو الطلب

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 % أمس بعد بيانات أمريكية تظهر تراجع إنتاج النفط الخام وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.17 دولار أو 1.5 % إلى 79.54 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وقفز العقد الأكثر تداولاً لشهر يوليو 2.7 % إلى 80.33 دولاراً عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.02 دولار أو 2.7 % إلى 76.78 دولاراً عند التسوية. ورغم أن الخامين سجلا مكاسب يومية فإنهما انخفضا للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل خام برنت انخفاضاً للشهر الرابع وسط تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على توقعات الطلب. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة، فقد انخفض إنتاج الخام الأمريكي في فبراير إلى 12.5 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر.

وارتفع الطلب على الوقود إلى ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر. وهبط خام برنت بنحو 3 % الأسبوع الماضي بعد انخفاضه بنحو خمسة في المئة الأسبوع الماضي، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو واحد في المئة هذا الأسبوع بعد نزول بنحو 60 % الأسبوع قبل الماضي. وبالنسبة لشهر أبريل ككل، هبط خام برنت بأقل من 1 % فيما صعد خام غرب تكساس بنحو 1 % مسجلاً أول زيادة شهرية في 6 أشهر.

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