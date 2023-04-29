الذهب يرتفع ويسجل مكاسب شهرية

المصدر: لندن - الوكالات

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ارتفعت أسعار الذهب بنسبة طفيفة عند تسوية تعاملات أمس، مع تقييم مسار السياسة النقدية بعد صدور بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات أمس ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يعد مؤشراً رئيسياً لمراقبة اتجاهات التضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.3 % خلال مارس، بما يتماشى مع التوقعات بينما أظهر مسح جامعة «ميتشجان»، ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين في القراءة النهائية للشهر الجاري بنفس الوتيرة المسجلة في القراءة الأولية.

وترجح الأسواق المالية اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل الأسبوع القادم، حيث أظهرت أداة «فيد واتش» ارتفاع احتمالية زيادة الفائدة في اجتماع الثالث من مايو إلى 86 %.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة طفيفة تعادل 10سنتات لتصل إلى 1999.1 دولاراً للأوقية، لتحقق مكاسب أسبوعية 0.4 %، وشهرية بنسبة 0.6 %. وخلال التعاملات صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.1 % عند 101.59 نقطة.

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