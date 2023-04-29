المركزي السويسري يطالب بتشديد القواعد المصرفية

المصدر: برن - د ب أ

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قال توماس جوردان رئيس البنك المركزي السويسري: إن أزمة بنك كريدي سويس جروب أظهرت الحاجة إلى فرض قواعد جديدة تلزم البنوك بالاحتفاظ بكميات كافية من الأصول القابلة للتسييل في أي وقت، حتى تتجنب تلك البنوك وقوع أزمات سيولة تهدد وجودها كما حدث في كريدي سويس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه عندما عجز بنك كريدي سويس عن توفير السيولة الكافية للوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، اضطرت الحكومة السويسرية إلى إصدار تشريع طارئ في الشهر الماضي للسماح للبنك المركزي تقديم المساعدة المالية للبنك.

وقال جوردان أمام اجتماع الجمعية العمومية للبنك المركزي في العاصمة برن أمس «في المستقبل يجب أن تلزم القواعد البنوك بالاحتفاظ بكمية كافية من الأصول التي يمكن تسييلها في أي وقت دون قيود».

يذكر أن البنك المركزي وافق على تقديم مساعدات مالية بدون ضمانات للقطاع المصرفي بقيمة 200 مليار فرنك (224 مليار دولار) كحد أقصى وهو ما يعادل حوالي ربع إجمالي الناتج المحلي السنوي لسويسرا. وقدمت الحكومة السويسرية ضمانات لنصف هذه المخصصات.

وقال جوردان «قدمنا هذه السيولة لأن التحرك السريع كان مطلوباً لاستعادة ثقة كل الأطراف في كريدي سويس ووقف سحب أموال العملاء».

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن بنك كريدي سويس جروب السويسري خروج 61.2 مليار فرنك (69 مليار دولار) من حساباته خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يؤكد الصعوبات التي تواجه بنك يو.بي.إس جروب السويسري بعد استحواذه على كريدي سويس في وقت سابق من العام.

وسجل كريدي سويس صافي مسحوبات بلغ 47.1 مليار فرنك من وحدة إدارة الأصول الرئيسية لديه خلال الربع الأول من العام الحالي، مضيفاً أن هناك 1.3 مليار فرنك متعلقة بانخفاض قيمة الأصول في هذا القطاع.وسحب عملاء قطاعي إدارة الثروات وودائع الأفراد في كريدي سويس مليارات الدولارات من البنك خلال عدة أيام في مارس الماضي، بعد إعلان المساهم الرئيسي في البنك أنه لا يعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات فيه، بعد سنوات عديدة من الأزمات.

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