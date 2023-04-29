57 مليون دولار خسائر «إلكترولوكس» في الربع الأول

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

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تكبدت شركة إلكترولوكس السويدية للسلع المنزلية خسائر في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت إلكترولوكس أمس أن خسائرها في الربع الأول بلغت 588 مليون كرونة (57 مليون دولار) مقابل أرباح بقيمة 950 مليون كرونة خلال نفس الربع السنوي العام الماضي. وبلغت خسائر التشغيل في الشركة 256 مليون كرونة مقابل أرباح بقيمة 1.58 مليار كرونة العام الماضي.

ووصلت عائدات التشغيل المعدلة 305 ملايين كرونة مقابل 919 مليون كرونة العام الماضي. ورغم ثبات الأسعار، سبب ضعف الطلب في الأسواق تراجعاً في مبيعات المجموعة بشكل عام. وذكرت الشركة أن نظرتها المستقبلية لأعمالها ونشاط السوق بالنسبة لعام 2023 بأسره، والتي كانت قد كشفت عنها في تقرير أرباحها خلال الربع الأخير من 2022، مازالت بدون تغيير.

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