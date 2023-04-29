2.8 مليار دولار خسائر «إنتل»

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهت شركة إنتل عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية الربع الماضي بانخفاض آخر في المبيعات وخسائر بالمليارات، مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق لتراجع الإيرادات.

وسجلت إنتل خسارة ربع سنوية 2.8 مليار دولار مقارنة بأرباح صافية 8.1 مليارات دولار قبل عام.

وقالت إنتل بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية إن الإيرادات تراجعت 36 % على أساس سنوي إلى 11.7 مليار دولار. وتعاني الشركة الرائدة في صناعة رقائق المعالجات في ظل تباطؤ سوق أجهزة الكمبيوتر بعد طفرة خلال جائحة (كوفيد19). كما انخفضت عائدات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي مرة أخرى، وهبطت مبيعات القسم 39 % إلى 3.7 مليارات دولار. وبالنسبة للربع الحالي، تتوقع إنتل إيرادات بين 11.5 و12.5 مليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز