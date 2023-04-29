«إكسون موبيل» و«شيفرون» تحققان أرباحاً عالية

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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أعلنت شركتا النفط الأمريكيتان العملاقتان إكسون موبيل وشيفرون مجدداً أمس عن تحقيق أرباح فصلية عالية وواصلتا صرف مدفوعات كبيرة لحملة أسهمهما.

عوضت النتائج الإيجابية لأنشطة التكرير تأثير انخفاض أسعار النفط الخام في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى زيادة الأرباح ومكّن شركتي إكسون موبيل وشيفرون من صرف 8,1 مليارات دولار و6,6 مليارات دولار على التوالي لحملة أسهمهما.

وقال المدير التنفيذي لشيفرون مايك ويرث «نحقق نتائج مالية قوية ونزيد العائد النقدي للمساهمين»، مشيراً إلى زيادة 65 % في مدفوعات حملة الأسهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمدد النتائج فترة ازدهار عملاقي النفط الأمريكيين في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياته على سوق الطاقة.

وأشارت الشركتان إلى ضرائب الأرباح الاستثنائية الأخيرة التي حرمتهما من تحقيق أرباح أكبر.كانت نتائج الشركتين قد تحسنت عام 2022 جراء ارتفاع أسعار النفط الخام بعد بدء الحرب في أوكرانيا.وفي الفصل الأخير، ناهزت أسعار النفط 70 دولاراً للبرميل.وزادت أرباح إكسون موبيل في الربع الأول بأكثر من الضعف إلى 11,4 مليار دولار، في حين انخفضت الإيرادات 4,3 % إلى 86,6 مليار دولار.

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