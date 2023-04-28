ارتفاع مبيعات أمازون والأرباح تتجاوز التوقعات

المصدر: د ب ا

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بدأت شركة أمازون عملاق تجارة التجزئة الأمريكية العام المالي الجديد بارتفاع كبير مفاجئ في المبيعات على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف الاقتصادية.

وقالت أمازون يوم الخميس بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية إنه خلال الربع الأول نما صافي المبيعات بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 4ر127 مليار دولار.

وارتفع الدخل التشغيلي بحوالي 30% إلى 8ر4 مليارات دولار. وارتفعت أسعار الأسهم بأكثر من 10% في تعاملات ما بعد ساعات التداول.

كما يبدو أن أهداف الربع الحالي ستتجاوز توقعات السوق. وتتوقع أمازون صافي مبيعات يتراوح بين 127 و 133 مليار دولار، بزيادة ما بين 5% إلى 10 % على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلي بين 2 مليار دولار و 5ر5 مليارات دولار، مقارنة بـ 3ر3 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2022.

وشهد الربع الأول خفض كبير في عدد الوظائف في أمازون. ففي مارس الماضي، أعلنت الشركة عن تسريح 9 آلاف موظف إضافي بعد أن قامت بالفعل بإلغاء 18 ألف وظيفة.

وزادت نفقات التشغيل في الربع الأول بما يقل قليلا عن 9% - وهي أقل زيادة في عشر سنوات على الأقل.

وبلغ الدخل التشغيلي للأعمال التجارية في أمريكا الشمالية حوالي 900 مليون دولار - مقارنة بخسارة تشغيل قدرها 6ر1 مليار دولار قبل عام.

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