5.7 مليارات دولار أرباح «ميتا» الفصلية

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

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أعلنت شركة «ميتا» تحقيق إيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الأول من 2023، مع توقعات متفائلة بشأن الأداء في الربع الحالي.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المالكة لموقع «فيسبوك»، أن صافي الربح بلغ 5.7 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، مقابل 7.4 مليارات دولار في نفس الفترة قبل عام واحد.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 2.20 دولار، ما جاء أفضل من التوقعات البالغة 2.01 دولار. وسجلت «ميتا» إيرادات بقيمة 28.65 مليار دولار، بارتفاع 3% على أساس سنوي، ومقارنة بتوقعات تسجيل 27.65 مليار دولار.

ووصل عدد المستخدمين النشطين شهرياً لـ»فيسبوك» إلى 2.99 مليار مستخدم، وهي نفس توقعات المحللين، وبزيادة 2% على أساس سنوي.

وبدأت «ميتا» مؤخراً الجولة الثانية من خفض الوظائف، بعد زيادة قوتها العاملة بشكل كبير خلال جائحة كوفيد 19.

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