زيادة مبيعات ميشلان خلال الربع الأول

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة صناعة الإطارات الفرنسية ميشلان الأربعاء زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4ر7% سنويا إلى 96ر6 مليارات يورو (68ر7 مليارات دولار) مقابل 48ر6 مليارات يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

جاءت زيادة المبيعات مدعومة بتأثير مزيج الأسعار بنسبة 3ر12% بما يعكس جودة وأداء منتجات الشركة.

في الوقت نفسه، سجل قطاع المنتجات عالية القيمة وإطارات معدات المناجم مبيعات قوية.

وبالنسبة لنتائج العام الحالي ككل، أبقت ميشلان على توقعاتها مشيرة إلى أنها ستكون عند الحدود الدنيا لنطاقات التوقعات السابقة، حيث تتوقع أن يتراجع حجم مبيعاتها للعام الحالي، بما بين 4% وصفر في المئة.

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