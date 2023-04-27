نمو الناتج الصناعي لروسيا لأول مرة منذ عام

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل الناتج الصناعي الروسي نموا غير متوقع لأول مرة منذ عام في ظل النشاط القوي للقطاعات المرتبطة بالإنتاج الصناعي لتوفير احتياجات القوات الروسية التي تحارب في أوكرانيا.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي أن الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر1% سنويا، وهو ما يتجاوز بشدة توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم وتوقعوا انكماشه بنسبة 4ر1% سنويا. في الوقت نفسه تراجع ناتج قطاع التعدين واستخراج الموارد الطبيعية بنسبة 6ر3% في حين لم تشر بيانات مكتب الإحصاء إلى إنتاج قطاع النفط على خلاف التقارير السابقة.

وسجل قطاع التصنيع نموا بأكثر من 6% بفضل نمو ناتج قطاع المنتجات المعدنية تامة الصنع بنسبة 30% والتي تشمل الأسلحة والذخائر. كما زاد إنتاج أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمعدات البصرية والتي يقول خبراء الاقتصاد إنها قد تشمل مكونات الطائرات ومحركات الصواريخ وأجهزة الرؤية بنسبة 23% خلال الشهر الماضي.

وزاد إنتاج معدات النقل الأخرى، والتي تشمل مركبات القتال والطائرات والسفن بأكثر من 10% للشهر الثاني على التوالي.

بدأت زيادة الإنتاج العسكري في فبراير الماضي، وتلا الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي في أوائل العام والتي قال مسؤولون إنها مرتبطة بعقود غير محددة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز