المركزي الأوروبي يؤكد تفادي منطقة اليورو الركود

المصدر: (أثينا - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال لويس دو جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو يبدو أنه تجنب الانكماش المتوقع في أواخر العام الماضي.

وأضاف جويندوز أمام حلقة نقاشية في اليونان أمس«إن النمو في الربع الأول من العام الحالي أصبح ممكناً وفقاً للمؤشرات الرئيسة... هذه أنباء جيدة لأننا في ديسمبر الماضي كان خطنا الأساسي يشير إلى احتمال حدوث ركود فني وهذا لم يحدث».

يذكر أن مصطلح الركود الفني يطلق على الاقتصاد حينما يسجل انكماشاً في ربعين متتاليين. ويحلل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي هذه البيانات لتحديد مدى الزيادة في أسعار الفائدة، مع نشر البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأول غدا الجمعة، في حين يعقد مجلس محافظي البنك المركزي اجتماعهم الدوري لمراجعة السياسة النقدية 4 مايو المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز