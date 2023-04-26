تراجع القيمة السوقية لشركة تسلا لأقل من نصف تريليون دولار

المصدر: د ب ا

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واصل سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تراجعه خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان الشركة نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال في الأسبوع الماضي، لتتراجع القيمة السوقية للشركة إلى أقل من نصف تريليون دولار.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سهم تسلا انخفض اليوم بنسبة 9ر1% إلى 61ر157 دولارا للسهم الواحد بعد تراجعه بنسبة 11% خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت بلومبرغ أن القيمة السوقية للشركة انخفضت لوقت قصير اليوم إلى أقل من 500 مليار دولار.

كانت آخر مرة يصل فيها سهم تسلا إلى هذا السعر في أواخر يناير الماضي.

ورغم تراجع السهم مؤخرا مازال مرتفعا بنسبة 28% مقارنة بمستواه في بداية العام الحالي.

أعلنت شركة تسلا يوم الأربعاء الماضي انخفاضا في أرباح الربع الأول.

وبلغ إجمالي أرباح شركة صناعة السيارات التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقرا لها 51ر2 مليار دولار أو 73ر0 دولار للسهم الواحد.

وهذا بالمقارنة مع 32ر3 مليارات دولار، أو 95ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الأول من العام الماضي.

وأعلنت تسلا عن أرباح معدلة بقيمة 93ر2 مليار دولار أو 85ر0 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أن تربح الشركة 85ر0 دولار للسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 8ر23% إلى 23ر23 مليار دولار من 76ر18 مليار دولار في العام الماضي.

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