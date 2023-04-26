المركزي الأوروبي يؤكد تفادي منطقة اليورو الركود

المصدر: أثينا - د ب أ

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قال لويس دو جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو يبدو أنه تجنب الانكماش المتوقع في أواخر العام الماضي.

وأضاف جويندوز أمام حلقة نقاشية في اليونان اليوم الأربعاء «إن النمو في الربع الأول من العام الحالي أصبح ممكناً وفقاً للمؤشرات الرئيسة... هذه أنباء جيدة لأننا في ديسمبر الماضي كان خطنا الأساسي يشير إلى احتمال حدوث ركود فني وهذا لم يحدث».

يذكر أن مصطلح الركود الفني يطلق على الاقتصاد حينما يسجل انكماشاً في ربعين متتاليين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حين انكمش اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1% من مجمل الناتج المحلي في الربع الأخير من العام الماضي، فإن الاقتصاد يسجل أداء أفضل في الربع الأول من العام الحالي مع تراجع حدة أزمة الطاقة التي فجرتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي. وأشار جويندوز إلى قوة سوق العمل مع تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو لأقل مستوياتها على الإطلاق.

ويحلل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي هذه البيانات لتحديد مدى الزيادة في أسعار الفائدة، مع نشر البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأول يوم الجمعة المقبل، في حين يعقد مجلس محافظي البنك المركزي اجتماعهم الدوري لمراجعة السياسة النقدية يوم 4 مايو المقبل.

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