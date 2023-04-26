"بوينغ" تعتزم رفع إنتاجها من طائرات "737 ماكس" إلى 38 شهرياً

المصدر: البيان

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ذكرت شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات أنها تعتزم رفع إنتاجها من طائراتها طراز "737" في وقت لاحق هذا العام وطمأنت المستثمرين أن عيباً صناعياً تم اكتشافه حديثاً لن يؤثر على تسليمها وأهدافها النقدية.

وبموجب الخطة، ستزيد الشركة إنتاج طائراتها «737 ماكس» إلى 38 طائرة شهرياً، ارتفاعاً من 31 في الشهر، على الرغم من مشكلة الإنتاج التي تؤثر في بعض الطائرات.

وكانت بوينغ أعلنت قبل أسبوعين، عن مشكلة قد تؤخر عمليات التسليم، وتضمنت المشكلة في اثنتين من التركيبات الثمانية للطائرة حيث يُوصّل المثبت الرأسي للطائرة بالجزء الخلفي من جسمها. وتتوقع الشركة تسليم ما بين 400 و 450 طائرة من طراز 737 هذا العام.

كما تخطط الشركة لزيادة إنتاج طراز"787 دريملاينر" إلى خمس طائرات شهرياً من المعدل الحالي البالغ ثلاث طائرات فقط.

وإجمالاً التزمت الشركة المصنعة للطائرات بتوقعاتها للعام بأكمله، فيما أبلغت عن تحسن في "التدفق النقدي الحر" في الربع الأول، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

وحققت شركة "بوينغ" سالب 786 مليون دولار ، في تلك الفترة، طبقا لبيان صادر اليوم الأربعاء، يوضح بالتفاصيل نتائج الأرباح، متجاوزة توقعات المحللين لتدفق نقدي حر يبلغ 86ر1 مليار دولار. كما تجاوزت الإيرادات التي بلغت 9ر17 مليار دولار أيضا التقديرات.

وسجلت شركة "بوينغ" خسائر على مدى سابع ربع لها على التوالي . وكانت الخسارة المعدلة التي بلغت 27ر1 دولار للسهم، أسوأ من متوسط توقعات المحللين لخسارة تبلغ نسبتها 97 سنتا، طبقا لتقديرات جمعتها "بلومبرغ".

وتؤكد النتائج المتباينة على التقدم المتقطع الذي تحققه بوينغ، في تغيير مواردها المالية ومعالجة الثغرات النوعية ، بعد سنوات من الأزمة.

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