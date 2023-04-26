557 ألفاً عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بنهاية 2022

المصدر: البيان

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لامست أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات حاجز الـ 557 ألف شركة في نهاية العام 2022 تماشياً مع خطة الدولة ليصل هذا العدد الى مليون شركة بحلول العام 2030.

جاء هذا بالتوازي مع إعلان "تالي سوليوشنز"، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول برامج إدارة الأعمال، عن استضافة دبي لمنافسات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العالم في دورتها الثالثة. وتهدف الفعالية إلى تكريم أبرز الشركات في قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذين يجسدون التميز وقدموا مساهمات متميزة للقطاعات الذين يعملون فيها ومجتمع الاعمال بشكل عام.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من يونيو كل عام يوماً للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة الوعي بمساهماتها الكبيرة على صعيد اقتصادات الدول.

وتشكّل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 90% من الشركات بشكل عام، كما توظف 60 إلى 70% من القوى العاملة في العالم وتساهم بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وباعتبارها تشكل العمود الفقري للمجتمعات، فإنها تساهم في الاقتصادات المحلية والوطنية وفي الحفاظ على سبل العيش، ولا سيما بين النساء والشباب والمجموعات في الدول النامية.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال "فيكاس بانتشال"، المدير العام لشركة "تالي سوليوشنز" الشرق الأوسط: "إننا في شركة "تالي" ملتزمون بتكريم جهود الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم.

وإننا ندرك أهمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ونفخر باستضافة منافسات هذه الشركات في المنطقة. وإننا سعداء باستضافة الدورة الثالثة من حفل "تالي" لتكريم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ونحث الشركات على المشاركة في هذه المبادرة الهامة".

وستكون نسخة هذا العام لتكريم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتميزة بمختلف الفئات على مستوى العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط والهند وأفريقيا وبنغلاديش ونيبال واندونيسيا. وترّكز المبادرة على تنوع الأعمال وتهدف إلى تكريمها وإبراز دورها على المستوى المحلي والعالمي. وسيتم تكريم رواد الأعمال والمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة والجديدة وقادة الأعمال المستقلين.

وتقوم جوائز تالي لتكريم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتكريم الشركات في أربع فئات وهي فئة "وندروومن"، "إي-برونور أيقون"، "ديجيتال ترانسفورمر"، وفئة "بزنس مايسترو".

فئة "وندروومن": تكرم رائدات الأعمال اللاتي قدمن نماذج مبتكرة لإدارة الأعمال.

"إي-برونور أيقون": تكرم رواد الأعمال المحليين المستقلين الذين نشأوا في الإمارات ونجحوا في تقديم خدمات جديدة ومبتكرة للعملاء.

"ديجيتال ترانسفورمر": تختص بتكريم الشركات التي تتسم بالمرونة بفضل تطبيق أحدث التقنيات المتطورة، مما يساعدها على تحقيق نتائج أفضل.

"بزنس مايسترو": تكرّم الشركات التي صمدت أمام التحديات وواصلت النمو برغم الصعوبات والعقبات.

وأضاف "فيكاس بانتشال": "إن بيئة العمل الصديقة للأعمال في الامارات وشفافية النظام الضريبي، جعل من الدولة مقصداً للشركات من جميع أنحاء العالم لتوسيع نطاق أنشطتها وتواجدها عالمياً. كما لعبت قوانين ولوائح التأشيرات السهلة في البلاد دوراً مهماً في جذب الشركات. أضف إلى ذلك، فإن رؤية الإمارات للنمو الذي يقوده الابتكار تجعلها وجهة جاذبة للشركات من كافة الأحجام. ونحن نحتفل بيوم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نفخر بأننا نعمل في هذه الدولة ونقدر الجهود التي تبذلها الشركات في المنطقة".

يُذكر أن الترشيح لمنصة تالي لتكريم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سيستمر حتى تاريخ 10 مايو 2023. ويمكن تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الالكتروني https://tallysolutions.com/msme-honours/.

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