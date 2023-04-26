«ثري إم» تشطب 6000 وظيفة

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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تعتزم شركة ثري إم شطب 6000 وظيفة، في أحدث خطوة من الشركة للتكيف مع تراجع الطلب في العديد من الأسواق الرئيسة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

ونقلت بلومبرغ عن بيان الشركة بشأن أرباح الربع الأول من العام أمس، إن هذه الخطوة جزء من إعادة هيكلة أوسع، ويتوقع أن تقلل التكاليف السنوية بنحو 900 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايك رومان في البيان، إن هذه الإجراءات «ستخفض التكاليف في مركز الشركة، وستبسط وتعزز هيكل سلسلة التوريد الخاصة بالشركة، كما ستعمل على تبسيط نماذج أعمالنا في السوق، والتي ستتحسن هوامش الربح والتدفق النقدي».

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