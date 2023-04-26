26.44 مليار دولار مبيعات «نستله» خلال الربع الأول

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ارتفعت مبيعات شركة «نستله» السويسرية للأغذية والمشروبات خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت «نستله»، أمس، إن المبيعات خلال الربع الأول ارتفعت بنسبة 5.6 % لتصل إلى 23.47 مليار فرنك سويسري (26.44 مليار دولار) مقارنة بـ 22.24 مليار فرنك خلال العام الماضي.

وتوقعت «نستله» أن يتراوح نمو المبيعات العضوية خلال العام الجاري ما بين 6% و8%، وهامش الأرباح التشغيلية ما بين 17% و17.5%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك شنايدر «نستله حققت نمواً عضوياً قوياً خلال الربع الأول... جهود تحسين محفظة الأعمال والتسعير المسؤول ساعدا في تخفيف آثار ضغوط التضخم المستمرة منذ عامين... بعد بداية قوية للعام، نؤكد توقعاتنا بالنسبة لعام 2023 بأكمله».

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