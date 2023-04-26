1.8 مليار دولار أرباح «ماكدونالدز»

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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أعلنت «ماكدونالدز»، عن أرباح وعائدات ربع سنوية، فاقت توقعات المحللين.

وأعلنت شركة الوجبات السريعة العملاقة عن صافي دخل في الربع الأول بلغ 1.8 مليار دولار، أو 2.45 دولار للسهم، بزيادة من 1.1 مليار دولار، أو 1.48 دولار للسهم، في العام السابق، باستثناء 180 مليون دولار من رسوم إعادة الهيكلة وعناصر أخرى، ربحت «ماكدونالدز» 2.63 دولار لكل سهم.

وارتفع صافي المبيعات بنسبة 4% إلى 5.9 مليارات دولار. وأبلغت أقسامها الثلاثة عن نمو مبيعات المتجر نفسه بنسبة 12.6%.

وبلغ ربح السهم، 2.63 دولار معدلة مقابل 2.33 دولار متوقعة من قبل محللين في «وول ستريت»، استطلعت «ريفينيتيف» آراءهم. وبلغت الإيرادات 5.9 مليارات دولار مقابل 5.59 مليارات دولار أمريكي متوقعة. وفي السوق المحلية الأمريكية، أدى ارتفاع أسعار القوائم وزيادة حركة المرور إلى نمو مبيعات المتجر نفسه، والذي تجاوز تقديرات «ستريت أكونت» البالغة 7.9%.

وارتفعت مبيعات «ماكدونالدز» في الولايات المتحدة الربع الثالث على التوالي، مخالفة لاتجاه الصناعة المتمثل في انخفاض المبيعات مع ارتفاع أسعار القوائم. وتاريخياً، حققت سلاسل الوجبات السريعة مثل «ماكدونالدز» أداءً جيداً في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، إذ يتجه المستهلكون إلى وجباتهم الأرخص ثمناً.

وخارج الولايات المتحدة، شهدت «ماكدونالدز» أيضاً مبيعات أفضل من المتوقع. وتجاوزت أسواقها الدولية التي تديرها، والتي تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا، تقديرات «ستريت أكونت» لنمو مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 8.5%. وتصدر قطاع الأسواق الدولية المرخصة التنموية، والذي يشمل الصين واليابان، توقعات مبيعات المتجر نفسه بنسبة 10.5%.

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