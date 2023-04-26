أسهم «علي بابا» تبدد مكاسبها

المصدر: (بكين - بلومبرغ)

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بدد سهم عملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا» جميع المكاسب التي حققها في أعقاب الإعلان عن اقتراح طموح لإعادة التنظيم، جرى كشف النقاب عنه في 28 مارس. وتراجع السهم 3.6 % في هونغ كونغ أمس.

يأتي التراجع الأخير في سعر سهم «علي بابا» وسط تفاقم الخلاف بين الولايات المتحدة والصين، الذي أدى إلى تراجع الطلب على أسهم التكنولوجيا.

قال مارفن تشين، المحلل لدى «بلومبرغ إنتليجنس»: «المعنويات إزاء الصين منخفضة حالياً بشكل عام، مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية، وقد يكون من الصعب لأمور مثل الطرح العام الأولي أو فصل النشاط اكتساب الزخم في مثل هذه البيئة.. وفي حين قد يواصل سهم «علي بابا» التقلب، فقد يكون تراجعه محدوداً، إذ تقترب التقييمات من رقم في خانة الآحاد مجدداً».

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