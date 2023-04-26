أرباح عملاق الكيماويات «داو» تتجاوز تقديرات «وول ستريت»

المصدر: (نيويورك ـ رويترز)

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تجاوزت شركة «داو» العملاقة للكيماويات تقديرات «وول ستريت» لأرباح وإيرادات الربع الأول بفعل تراجع أسعار الغاز الطبيعي.

وسجلت الشركة التي يقع مقرها في ميدلاند بولاية ميشيغان دخلاً تشغيلياً قدره 58 سنتاً للسهم الواحد، متجاوزاً تقديرات المحللين البالغة 36 سنتاً. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «داو»، جيم فيترلينغ، إن أداء الشركة كان جيداً على الرغم من «ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة» من خلال الاستفادة من المناصب المميزة للمواد الأولية.

وقالت شركة «داو» أمس إن خططها لتوفير مليار دولار في عام 2023 «تتقدم». لمواجهة ضعف الطلب والضغوط التضخمية

وانخفض صافي مبيعات الشركة بنحو 22% إلى 11.85 مليار دولار في الربع الأول بسبب الانخفاضات في جميع قطاعات التشغيل. ومع ذلك، تجاوزت المبيعات تقديرات المحللين البالغة 11.35 مليار دولار، وانخفضت الأسعار الإجمالية بنسبة 10% في الربع الأول من العام السابق.

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