«جنرال إلكتريك» تتوقع نمو أرباحها

المصدر: (شيكاغو - رويترز)

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رفعت شركة «جنرال إلكتريك»، أمس، الحد الأدنى لتوقعات أرباح العام بأكمله، بعدما تجاوزت الأرباح الفصلية تقديرات «وول ستريت»؛ إذ أدى الطلب القوي على السفر الجوي إلى زيادة مبيعات قطع غيار المحركات النفاثة وخدماتها.

وتتوقع المجموعة الصناعية التي تتخذ من بوسطن مقراً لها ربحاً معدلاً للسهم لسنة 2023 يتراوح بين 1.70 دولار و 2.00 دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعاتها السابقة عند 1.60 دولار أمريكي إلى 2.00 دولار أمريكي.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم المرتفع، وتزايد فقدان الوظائف والاضطراب في الصناعة المصرفية إلى زيادة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في أقرب وقت ممكن في النصف الثاني من العام.

ولكن الرئيس التنفيذي لاري كولب قال لـ«رويترز» إن شركات «جنرال إلكتريك» لم تشهد أي خسارة في الزخم ولم تواجه قاعدة التوريد ضغوطاً ائتمانية «بأي طريقة ذات مغزى».

وقال كولب في مقابلة «نحن تحت المراقبة» و«لكن، حتى الآن، لم نرَ أي شيء حقاً من حيث نجلس».

ولم تتغير أسهم «جنرال إلكتريك»، التي ارتفعت 53% هذا العام، بشكل طفيف، إذ ارتفعت بنحو 0.3% عند 100.5 دولار في التعاملات الصباحية.

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