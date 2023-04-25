أسعار البُن لأعلى مستوى في 12 عاماً

المصدر: لندن - د ب أ

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للبن في تعاملات لندن، أمس، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ نحو 12 عاماً.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن أسعار البن من نوع ربوستا ارتفعت 2.6 %، في ظل تزايد الطلب على هذا النوع، نتيجة إقبال شركات التحميص والمستهلكين على الأنواع الأقل سعراً لمواجهة التضخم المرتفع. كما تلقت سوق البن دعماً من المخاوف من تأثير الطقس على المحصول في بعض الدول المنتجة.

وتراجعت صادرات بن روبوستا من فيتنام أكبر منتج في العالم لهذا النوع 5 % سنوياً، خلال الربع الأول من العام الحالي. كما تزايدت المخاوف من تراجع الإنتاج في إندونيسيا، بسبب الأحوال الجوية.

وكانت أسعار بن أرابيكا الفاخرة ارتفعت الأسبوع الماضي، لأعلى مستوياتها منذ ستة أشهر، بسبب المخاوف من تراجع الإنتاج في البرازيل، نتيجة الأمطار. وفي تعاملات بورصة لندن، ارتفع سعر العقود الآجلة لبن روبوستا 2 % إلى 2430 دولاراً للطن. كما ارتفع سعر بن أرابيكا في تعاملات نيويورك.

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