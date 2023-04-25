الأسواق تترقب نتائج الشركات العملاقة وتوجهات «الفيدرالي»

المصدر: عواصم - رويترز

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سيطرت حالة من التراجع على الأسهم العالمية، أمس، وانخفضت المؤشرات الأمريكية في بورصة «وول ستريت»، ومؤشرات اليابان، فيما تباينت في أوروبا، بينما تترقب الأسواق المزيد من نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة وتوجهات السياسات المالية في الولايات المتحدة والعالم.

وفتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت الأمريكية على تراجع طفيف، فيما يترقب المستثمرون نتائج شركات عملاقة وبيانات رئيسة قد تمثل مؤشراً إلى السياسة النقدية التي سيتبعها مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي حين يجتمع هذا الأسبوع. وهبط مؤشر داو جونز 0.01% عند الفتح وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 0.04% فيما استهل مؤشر ناسداك التداولات على نزول 18.99 0.16%.

وسجل سهم «كوكاكولا» ارتفاعاً 1%، بعد إعلان الشركة الأمريكية تحقيق أرباح وإيرادات أفضل من التوقعات في الربع الأول من العام الجاري. وأعلنت الشركة تحقيق أرباح 3 مليارات دولار بنمو 12%. وتترقب الأسواق إعلان نتائج أعمال شركات تكنولوجيا هذا الأسبوع، بقيادة «ألفابت» و«ميتا» و«مايكروسوفت» و«أمازون» وغيرها. وتباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية مع انتظار إعلان نتائج أعمال الشركات.

وسجل سهم شركة تكنولوجيا الصحة «فيليبس» ارتفاعاً بنحو 13.8%، بعد إعلان تسجيل إيرادات أفضل من التوقعات. ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال شركات مثل «باركليز» و«دويتشه بنك» و«نستله» وغيرها. استقر مؤشر «ستوكس 600» عند 469.9 نقطة، كما لم يشهد «فوتسي 100» البريطاني تغييراً يذكر مسجلاً 7912 نقطة بينما انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنحو 0.1% أو 17 نقطة عند 15.863 ألف نقطة، وتراجع «كاك» الفرنسي بنسبة طفيفة تبلغ 0.04% ما يعادل 3 نقاط إلى 7573 نقطة.

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