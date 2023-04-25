الاستثمارات المناخية في ألمانيا أقل من المستهدف

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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قال بنك التنمية الألماني الحكومي كيه.إف.دبليو إنه رغم استثمار مليارات اليورو في مشروعات حماية المناخ والتكيف مع التغير المناخي في ألمانيا، ما زال هناك الكثير من الاستثمارات المطلوبة من الحكومات المحلية الألمانية خلال السنوات المقبلة.

وقال فريتسي كولر جايب كبير المحللين الاقتصاديين في البنك إنه «على المحليات والمدن والأحياء زيادة مستويات الاستثمار الحالي لتحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي».

وبحسب تقديرات بنك كيه.إف.دبليو، فإنه يجب زيادة إجمالي استثمارات المحليات إلى 5.8 مليارات يورو (6.4 مليارات دولار) سنوياً. ووفقاً لخططها المالية للسنوات الخمس المقبلة خصصت الحكومات المحلية 3.5 مليارات يورو فقط سنوياً لحماية المناخ والتكيف معه.

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