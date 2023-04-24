تباين أداء الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات اقتصادية

المصدر: وام

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم، فيما يترقب المستثمرين الإعلان هذا الأسبوع عن بيانات اقتصادية ونتائج شركات وبنوك كبرى.

وبحلول الساعة 04:12 مساءً بتوقيت الإمارات، صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.13 في المئة أو ما يعادل 0.62 نقطة، ليصل عند مستوى 469.6 نقطة.

ونما مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 3.9 نقطة، أو ما نسبته 0.05 في المئة، ليصل إلى 7580.9 نقطة، وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.11 في المئة، ليبلغ مستوى 15899.36 نقطة.

بالمقابل، نزل مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.004 في المئة ما يعادل 0.19 نقطة، ليبلغ مستوى 4408.4 نقطة، وهبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.09 في المئة، أو ما يوازي 7.01 نقطة، ليبلغ مستوى 7907.12 نقطة.

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