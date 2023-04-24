«بتكوين» تصل إلى 100 ألف دولار بنهاية 2024

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال بنك ستاندرد تشارترد: إن بتكوين أكبر العملات المشفرة قد تصل إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024، وإن ما يطلق عليه «شتاء العملات المشفرة» قد انتهى.

وقال جيف كيندرك مدير إدارة أبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد في مذكرة: إن بتكوين يمكن أن تستفيد من عوامل تشمل الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، واستقرار الأصول المعرضة للمخاطر عند توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن دورة رفع أسعار الفائدة، وتحسن الأرباح من تعدين العملات الرقمية.

وكتب كيندرك: «بينما لا تزال مصادر الضبابية قائمة نعتقد أن الطريق إلى مستوى 100 ألف دولار أصبح أكثر وضوحاً».

وارتفعت قيمة بتكوين هذا العام مع صعودها فوق 30 ألف دولار في أبريل للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، وتمثل هذه المكاسب انتعاشاً جزئياً بعد خسارة قطاع العملات المشفرة تريليونات الدولارات في عام 2022 حين رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة، وانهارت مجموعة من الشركات العاملة في هذا المجال.

وقال محلل في سيتي في نوفمبر 2020 إن بتكوين قد تقفز إلى 318 ألف دولار بنهاية عام 2022 إلا أنها أنهت العام الماضي على انخفاض بنحو 65 % إلى 16500 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز