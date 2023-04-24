«جوجل» تطالب بتشريعات تضبط الذكاء الاصطناعي

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

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دعا ساندر بيشاي رئيس شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة «جوجل» إلى وضع ضوابط قانونية للتكنولوجيا الجديدة التي يتوقع لها أن تغير مسارات العمل في مختلف الصناعات خلال السنوات المقبلة، وذلك في الوقت الذي يشتد فيه السباق بين شركات التكنولوجيا للسيطرة على حلول الذكاء الاصطناعي.

وأشار بيشاي بشكل خاص إلى إمكانية اختلاق ما تسمى «فيديوهات متقنة التزوير» والتي يمكن فيها استخدام وجوه أشخاص حقيقيين في فيديوهات مسيئة أو إباحية دون إذنهم ولا حتى علمهم. ويحذر الخبراء منذ وقت طويل من مخاطر الخداع والتضليل باستخدام ما يسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي يمكنه إنتاج نصوص وصور وفيديوهات تماثل تلك التي ينتجها البشر.

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