شركة «بيد باث آند بيوند» الأمريكية تشهر إفلاسها

المصدر: أ ب

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أعلنت شركة ”بيد باث آند بيوند” الأمريكية لبيع الأدوات المنزلية بالتجزئة أنها تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس، لكن متاجرها ومواقعها الإلكترونية ستظل مفتوحة وستواصل خدمة عملائها.

قدمت الشركة المحاصرة الطلب يوم الأحد إلى المحكمة الجزئية الأمريكية بولاية نيوجيرزي، حيث قدرت أصولها والتزاماتها بين مليار و10 مليارات دولار.

تأتي هذه الخطوة بعد فشل الشركة في تأمين الأموال اللازمة للبقاء في السوق.

وقالت الشركة، ومقرها في يونيون بنيوجيرزي، في بيان إنها قدمت الطلب طواعية ”لتهدئة منظومة عملها أثناء إجراء عملية تسويقية محدودة لجذب الاهتمام بواحدة أو أكثر من عمليات البيع لبعض أو كل أصولها".

كما قالت الشركة إن متاجرها ستظل مفتوحة، وستستمر في خدمة العملاء لأنها ”تبدأ جهودها لإغلاق مواقع البيع بالتجزئة المملوكة لها".

وأضافت أنها تعتزم الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وموظفيها وشركائها.

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