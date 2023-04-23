«ليفت» تخفض عدد موظفيها

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعثت شركة «ليفت» الأمريكية لنقل الركاب برسالة إلى موظفيها أعلمتهم فيها بعزمها على تقليص عدد العاملين فيها، في خطوة ترمي إلى خفض تكاليفها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ليفت» ديفيد ريشر في بريد إلكتروني نُشر على موقع الشركة: «سنعمل على تقليص حجم فريق العمل بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، بهدف التركيز على تلبية حاجات الركاب والسائقين بصورة أفضل».

وأضاف: إن «ليفت» ستخطر الموظفين الأسبوع المقبل بما إذا كانت ستستمر في توظيفهم في الشركة، التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقراً، والتي ستبقي كل مكاتبها مغلقة في ذلك اليوم.

وتخطط «ليفت» لاستخدام الأموال، التي توفرها للاستمرار في اعتماد أسعار تنافسية، وتحسين أوقات وصول سائقيها إلى العملاء وزيادة أرباح السائقين، على حد قول الرئيس التنفيذي، وتُعتبر «ليفت» منافساً لشركة «أوبر» في أمريكا الشمالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز