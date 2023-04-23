سويسرا.. القطاع المصرفي ينزل عن عرش الاقتصاد

المصدر: جنيف - د ب أ

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أفادت صحيفة سويسرية بارزة أن سويسرا لم تعد دولة مصرفية، حيث إن صناعات أخرى ساهمت أكثر في الاقتصاد.

وقالت صحيفة «بليك» أمس إن استحواذ مجموعة يو.بي.إس. على مجموعة كريدي سويس سوف يقلل أكثر أهمية القطاع المصرفي الاقتصادية للبلاد، والتي تراجعت بالفعل إلى أقل من 5 % من إجمالي الناتج المحلي من نحو 8 % قبل الأزمة المالية العالمية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتفوقت صناعة العقاقير والكيماويات التي تشكل نحو 6.3 % من إجمالي الناتج المحلي، على الأهمية الكلية التي كان يشكلها القطاع المصرفي للاقتصاد السويسري.

ونقلت بلومبرج عن الخبير الاقتصادي أليكسندر راتك من معهد كيه.أو.إف. بجامعة ايه تي اتش زيورخ، قوله في مقابلة مع «بليك» «النمو يحدث الآن في قطاعات أخرى». وأضافت الصحيفة إن صناعة العقاقير السويسرية،التي تشمل شركات مثل روش القابضة ونوفارتس ولونزا جروب، تنمو بواقع نحو 5.9 % سنوياً. وفي حين أن القطاع المصرفي يشهد ركوداً أو تراجعاً، فأن شركات التأمين تنمو لتساهم بنحو 4.1 % في الناتج الاقتصادي.

وتشكل عمالقة تجارة السلع مثل فيتول وجلينكور وكارجيل، نحو 5.5 % من إجمالي الناتج القومي السويسري.

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