ضبابية الاقتصاد تكبد النفط خسائر أسبوعية

المصدر: هيوستون - رويترز

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تسببت حالة الضبابية الاقتصادية والمخاوف من رفع جديد في أسعار الفائدة، وعدم اليقين بشأن الطلب في تكبد النفط خسائر أسبوعية، وسجل برنت خسارة أسبوعية 5.4 %، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 5.6 %.

وجاءت خسائر النفط الأسبوعية على الرغم من ارتفاع أسعار الخام في ختام أسبوع التداول، أول من أمس، بعد بيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وبريطانيا، لكن العقود الآجلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً يوم الجمعة إلى 81.66 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 50 سنتاً إلى 77.87 دولاراً .

وعززت بيانات المسح من منطقة اليورو وبريطانيا أسعار النفط يوم الجمعة وأظهرت عمليات المسح أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو تسارعت وتيرته بشكل غير متوقع هذا الشهر.

وانخفض الخامان القياسيان أكثر من 2 % خلال التعاملات الخميس الماضي، إلى أدنى مستوياتهما، منذ الإعلان غير المتوقع في أوائل أبريل عن تخفيضات الإنتاج من قبل بعض دول أوبك، بسبب مخاوف الركود، وتضخم مخزونات البنزين الأمريكية.

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