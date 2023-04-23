«وول ستريت» تترقب نتائج شركات كبرى

المصدر: نيويورك – رويترز

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أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز الأمريكي دون تغير يذكر أول من أمس في ختام أسبوع التداول بعد نتائج أعمال متباينة، إذ عكف المستثمرون في بورصة وول ستريت على تحليل مدى تأثير البيانات الاقتصادية المتضاربة على أسعار الفائدة، مع تطلعهم إلى تقارير نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى هذا الأسبوع والتي ستحدد اتجاهات مؤشرات أسعار الأسهم الأمريكية.

وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 3.89 نقاط بما يعادل 0.09 % إلى 4133.68 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك 13.82 نقطة أو 0.11 % إلى 12073.37 نقطة، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 23.05 نقطة أو 0.07 % إلى 33809.67 نقطة.

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