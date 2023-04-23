ألمانيا تتوسع في أنشطة الطاقة من الهيدروجين

المصدر: ميونخ - د ب أ

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تكتسب استعدادات القطاع الصناعي في ألمانيا لتأسيس المزيد من أنشطته على الطاقة من الهيدروجين زخماً، لكن دراسة جديدة حذرت من أن بعض المناطق في جنوب ألمانيا قد تعاني من فجوة في هذا المجال.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة «استراتيجي&» التابعة لمجموعة «برايس ووترهاوس كوبرز» للخدمات الاستشارية بأن من المتوقع في عام 2030 أن يأتي 80% من الطلب على الهيدروجين من صناعة الصلب وقطاع أشباه الموصلات ومصافي النفط والصناعات الكيماوية والسيراميك والزجاج.

وجاء في الدراسة: «من المتوقع أن يكون العميل الأكبر في منطقة راين-رور الشهيرة بصناعة الصلب والكيماويات»، وذلك في إشارة إلى المنطقة الصناعية الشهيرة في غرب ألمانيا.

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