بيع 434 ألف مركبة تجارية في الصين خلال مارس

المصدر: بكين - د ب أ

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أظهرت بيانات صناعية أصدرتها الجمعية الصينية لمُصنعي السيارات أن صناعة المركبات التجارية في البلاد سجلت انتعاشاً قوياً خلال مارس الماضي، مع زيادة الإنتاج والمبيعات مقارنة بشهر فبراير السابق عليه.

وبحسب البيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» تم إنتاج إجمالي 434 ألف مركبة تجارية الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 37.1% على أساس شهري، 24.4% عن الفترة نفسها من عام 2022.

وخلال الفترة نفسها تم بيع نحو 434 ألف مركبة تجارية في الصين، بزيادة نسبتها 34.2% على أساس شهري، و17.4% على أساس سنوي.

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