«غوغل» تؤجل بناء موقع ضخم في سيليكون فالي

المصدر: سان فرانسيسكو- أ ف ب

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أوقفت شركة «غوغل» مؤقتاً عملية بناء موقع ضخم في سان خوسيه في سيليكون فالي، في إطار خطتها، للحد من النفقات، على ما أفادت شبكة «سي إن بي سي».

وأعلنت مجموعة «ألفابت» المالكة لغوغل، في وقت مبكر من هذا العام أنها ستلغي نحو 12 ألف وظيفة على مستوى العالم، مبررة ذلك بواقع اقتصادي مليء بالتحديات.

وسجلت «ألفابت» إيرادات وأرباحاً أقل مما كان متوقعاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، فيما تؤدي الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى تراجع أعمالها الإعلانية. وتم إخلاء موقع في سان خوسيه، من أجل إنشاء مشروع «داونتاون ويست» على أن يبدأ البناء بحلول نهاية هذا العام، وفقاً لتقرير «سي إن بي سي».

ونقل التقرير عن أشخاص لم يكشف أسماءهم أن المشروع توقف مؤقتاً، من دون تبليغ المقاولين بشأن موعد استئنافه. ويتضمن «الموقع الذي تبلغ مساحته 80 فداناً مكاتب ووحدات سكنية وحدائق عامة، وفقاً لـ«سي إن بي سي».

ويأتي الخفض في ميزانية «ألفابت» عقب موجة توظيف كبيرة، خلال ذروة جائحة «كوفيد 19» من قبل شركات الإنترنت، التي سعت وقتها لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها، خلال عمليات الإغلاق.

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