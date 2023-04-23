ميلوني: ملتزمون باستثماراتنا في بنك «مونتي باشي»

المصدر: روما - د ب أ

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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التزام حكومتها باستثماراتها القائمة في بنك مونتي دي باشي دي سيينا، فيما تتطلع إلى إنهاء مسألة تشمل أقدم بنك في العالم، أزعجت أسلافها، وكلفت دافعي الضرائب مليارات في صناديق الإنقاذ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت ميلوني في مقابلة مع صحيفة «ميلانو فينانزا» نشرت، أمس: «نحتاج إلى العمل لإعادة مونتي إلى سوق القطاع الخاص، ونريد أن ندير خروج البلاد من رأس مال بنك مونتي دي باشي دي سيينا بأسلوب منظم».

وجمع البنك تمويلات جديدة في 2022 بلغت 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار)، لتعزيز رأس المال، ولتمويل مدفوعات تسريح العمال. وتقوم ميلوني، التي تولت المنصب في أكتوبر 2022 بدور فعال بشكل متزايد، بشأن مسائل الشركات.

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