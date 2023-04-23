روسيا تتوسع في مدفوعات الطاقة باليوان والروبل

المصدر: موسكو – رويترز

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قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي: إن روسيا ستواصل قبول المدفوعات مقابل صادرات الطاقة بالروبل الروسي وباليوان الصيني في ظل مساعي موسكو للتخلي عن التعامل بالدولار الأمريكي واليورو.

وتقيم موسكو علاقات وثيقة مع الصين المتعطشة للطاقة بالإضافة إلى الهند ودول أخرى تعدها روسيا دولاً صديقة.

وكان السبب في التحركات الروسية للتخلي عن التعامل بالدولار واليورو هو مصادرة الغرب لنحو 300 مليار دولار، أو نصف الاحتياطات الروسية الدولية، وتدفع الصين بالفعل باليوان نظير الغاز وبشكل جزئي نظير النفط، وتوجد تسويات بالروبل أيضاً».

وأفاد البنك المركزي الروسي أن حصة اليوان في تسويات معاملات الاستيراد الروسية في 2022 قفزت إلى 23% من 4%.

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